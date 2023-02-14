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Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

14 лютого 2023 15:37
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибори президента США у 2024 році: Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах
Ніккі Хейлі
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Колишня губернаторка штату Південна Кароліна та експосол США в ООН  Ніккі Хейлі офіційно оголосила про участь у президентських виборах у вівторок, 14 лютого. 

Про це політикиня заявила у своєму зверненні до американців. 

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Заява про участь у виборах

Хейлі стала першою серйозною суперницею Дональда Трампа на кандидатство від Республіканської партії. Вона опублікувала ролик, у якому заявила, що настав час для нового покоління лідерів. 

"Дехто дивиться на Америку і бачить в ній вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Вони всі думають, що над нами можна знущатися, над нами можна збиткуватися. Ви повинні знати про мене: Я не мирюся з хуліганами. І коли ви даєте відсіч, їх ранить ще більше, якщо ви носите підбори", — заявила вона.

Що відомо про Ніккі Хейлі

51-річна Хейлі у 2010 році виграла вибори на посаду губернатора штату. Після шести років на посаді, у 2017-му, Трамп призначив її послом при ООН.

Через два роки Хейлі пішла з дипломатичної роботи й заснувала власну організацію для проведення політичних заходів та комітет політичних дій "Встань за Америку". Через них вона підтримувала кандидатів-республіканців в інших штатах.

Як пише The Washington Post, Хейлі розпочала перегони за номінацію як аутсайдер. У разі успіху вона стане першою жінкою та першою американкою азійського походження, що балотуватиметься від Республіканської партії. Раніше вона увійшла в історію як перша жінка-губернатор країни азійського походження та перша американка індійського походження, яка працювала в уряді.

Дональд Трамп коментував президентські амбіції Хейлі журналістам. Він заявляв, що вона раніше нібито обіцяла підкорятися йому.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп раніше офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році. 

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