Выборы президента США в 2024 году: Никки Хейли объявила об участии в выборах

Никки Хейли

Бывшая губернатор штата Южная Каролина и экспосол США в ООН Никки Хейли официально объявила об участии в президентских выборах во вторник, 14 февраля.

Об этом политика заявила в своем обращении к американцам.

Заявление об участии в выборах

Хейли стала первой серьезной соперницей Дональда Трампа в кандидатстве от Республиканской партии. Она опубликовала ролик, в котором заявила, что пришло время для нового поколения лидеров.

"Некоторые смотрят на Америку и видят в ней уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и россия на марше. Они все думают, что над нами можно издеваться, над нами можно насмехаться. Вы должны знать обо мне: Я не мирюсь с хулиганами. И когда вы даете отпор, их ранит еще больше, если вы носите каблуки", — заявила она.

Get excited! Time for a new generation.



Let's do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) 14 Feb 2023

Что известно о Никки Хейле

51-летняя Хейли в 2010 году выиграла выборы на должность губернатора штата. После шести лет в должности, в 2017 году, Трамп назначил ее послом при ООН.

Два года спустя Хейли ушла с дипломатической работы и основала собственную организацию для проведения политических мероприятий и комитет политических действий "Встань за Америку". Через них она поддерживала кандидатов-республиканцев в других штатах.

Как пишет The Washington Post, Хейли начала гонку за номинацию как аутсайдер. В случае успеха, она станет первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая будет баллотироваться от Республиканской партии. Ранее она вошла в историю как первая женщина-губернатор страны азиатского происхождения и первая работавшая в правительстве американка индийского происхождения.

Дональд Трамп комментировал президентские амбиции Хейли журналистам. Он заявлял, что она раньше якобы обещала подчиняться ему.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп ранее официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году.