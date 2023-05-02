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Контрнаступ ЗСУ розпочнеться найближчими тижнями, — Блінкен

2 травня 2023 22:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Контрнаступ ЗСУ розпочнеться найближчими тижнями, — Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна гоутє наступ у наступні тижні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен для видання "Голос Америки".

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Деталі

Сполучені Штати Америки повідомляють, що їм начебто відомо, коли ЗСУ підуть у контрнаступ.

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні", — йдеться у заяві Блінкена.

Він також додав, що необхідно дивитись, що буде далі. За словами Блінкена, успіх на полі бою — найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий мир.

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою — найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир",  додав посадовець

Окрім цього, держсекретар США пояснює, що плани Росії вже зазнали поразки, йдеться в повідомленні.

"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу. Це провалилось і не матиме успіху", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Кулеба пояснював, чому контрнаступ ЗСУ не варто відразу сприймати як вирішальний бій. 

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