Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

В США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление . По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен для издания "Голос Америки".

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Соединенные штаты Америки сообщают, что им вроде бы известно, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели" , — говорится в заявлении Блинкена.

Он также добавил, что необходимо смотреть, что будет дальше. По словам Блинкена, успех на поле боя – самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый мир.

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что будет. В конце концов, их успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир", — добавил чиновник.

Кроме этого, госсекретарь США объясняет, что планы России уже потерпели поражение, говорится в сообщении.

"Россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее России, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не увенчается успехом", — заявил Блинкен.

Напомним, ранее Кулеба объяснял, почему контрнаступление ВСУ не следует сразу воспринимать как решающее сражение.