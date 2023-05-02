Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, — Блинкен arrow

Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, — Блинкен

2 мая 2023 22:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели, — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление . По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен для издания "Голос Америки".

Читайте также:

Подробности

Соединенные штаты Америки сообщают, что им вроде бы известно, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели" , — говорится в заявлении Блинкена.

Он также добавил, что необходимо смотреть, что будет дальше. По словам Блинкена, успех на поле боя – самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый мир.

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что будет. В конце концов, их успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир", — добавил чиновник.

Кроме этого, госсекретарь США объясняет, что планы России уже потерпели поражение, говорится в сообщении.

"Россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее России, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не увенчается успехом", — заявил Блинкен.

Напомним, ранее Кулеба объяснял, почему контрнаступление ВСУ не следует сразу воспринимать как решающее сражение.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас