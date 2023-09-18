Корабель, що затонув, викрив мережу нафтових танкерів, які обходять санкції

Корабель "Пабло", що затонув. Фото: MMEA

Вибух на нафтовому танкері, прозваному "Пабло", відразу став центром уваги кораблів біля Малаккської протоки. Цей танкер входив до числа прихованих суден, які перевозили нафту, яку було накладено санкції, ігноруючи багато норм промисловості.

Про це пише The Guardian.

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Повідомляється, що ці судна, які часто ховаються за фіктивними компаніями, змінювали свої реєстрації та власників. При цьому багато хто з них плавав без страховки. У разі аварії без страховки, що діє, "Пабло" міг би просто залишитися покинутим.

Фахівці стверджують, що такі танкери створюють ризики для екології та безпеки людей. Проте кількість подібних кораблів, таких як "Пабло", продовжує зростати, проходячи через регіони з геополітичною напругою, починаючи від іранських нафтових полів і закінчуючи межами воєнних дій між Росією та Україною.

П'ять років тому плани відправити "Пабло" на утилізацію. Тоді йому було 21 рік, що часто є пенсійним віком для таких судів. Однак, раніше відомий як Olympic Spirit II, його демонтаж був відкладений через зростання попиту на старі танкери.

Своєю чергою Іран, маючи величезні запаси нафти, залежить від її експорту. Коли експорт опинився під загрозою, флот таємних танкерів вступив у гру, перевозячи багато мільйонів барелів нафти на світовому ринку, часто зі знижкою.

До 2022 року кількість цих таємних судів зросла. Після рішення "Великої сімки", Євросоюзу та Австралії обмежити ціни на російську нафту через конфлікт в Україні, страхування таких судів стало ще більш проблематичним.

Нагадаємо, що українська енергетична компанія НАК "Нафтогаз України" передасть ВМС ЗС України буксирні судна. Вони необхідні морякам під час швартування танкерів з нафтою в терміналі "Південний" на Одещині.

