Затонувший корабль разоблачил сеть нефтевых танкеров, которые обходят санкции
Взрыв на нефтяном танкере, прозванном "Пабло", тут же стал центром внимания кораблей у Малаккского пролива. Этот танкер входил в числе скрытых судов, которые перевозили нефть, на которую были наложены санкции, игнорируя многие нормы индустрии.
Об этом пишет The Guardian.
Корабль "Пабло" оказался частью теневых танкеров по перевозке нефти
Сообщается, что эти суда, часто прячущиеся за фиктивными компаниями, меняли свои регистрации и владельцев. При этом многие из них плавали без страховки. В случае аварии без действующей страховки "Пабло" мог бы просто остаться покинутым.
Специалисты утверждают, что такие танкеры создают риски для экологии и безопасности людей. Однако число подобных кораблей, таких как "Пабло", продолжает расти, проходя через регионы с геополитическими напряжениями, начиная от иранских нефтяных полей и заканчивая границами военных действий между Россией и Украиной.
Пять лет назад были планы отправить "Пабло" на утилизацию. В то время ему было 21 год, что часто является пенсионным возрастом для таких судов. Однако, ранее известный как Olympic Spirit II, его демонтаж был отложен из-за возросшего спроса на старые танкеры.
В свою очередь Иран, обладая огромными запасами нефти, зависит от её экспорта. Когда экспорт оказался под угрозой, флот тайных танкеров вступил в игру, перевозя многие миллионы баррелей нефти мировому рынку, часто со скидкой.
К 2022 году количество этих тайных судов возросло. После решения "Большой семерки", Евросоюза и Австралии ограничить цены на российскую нефть из-за конфликта в Украине, страхование таких судов стало еще более проблематичным.
Напомним, что украинская энергетическая компания НАК "Нафтогаз Украины" передаст ВМС ВС Украины буксирные суда. Они необходимы морякам при швартовке танкеров с нефтью в терминале "Южный" на Одесчине.