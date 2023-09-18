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Затонувший корабль разоблачил сеть нефтевых танкеров, которые обходят санкции

18 сентября 2023 10:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Затонувший корабль разоблачил сеть нефтевых танкеров, которые обходят санкции
Затонувший корабль "Пабло". Фото: MMEA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Взрыв на нефтяном танкере, прозванном "Пабло", тут же стал центром внимания кораблей у Малаккского пролива. Этот танкер входил в числе скрытых судов, которые перевозили нефть, на которую были наложены санкции, игнорируя многие нормы индустрии. 

Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что эти суда, часто прячущиеся за фиктивными компаниями, меняли свои регистрации и владельцев. При этом многие из них плавали без страховки. В случае аварии без действующей страховки "Пабло" мог бы просто остаться покинутым.

Специалисты утверждают, что такие танкеры создают риски для экологии и безопасности людей. Однако число подобных кораблей, таких как "Пабло", продолжает расти, проходя через регионы с геополитическими напряжениями, начиная от иранских нефтяных полей и заканчивая границами военных действий между Россией и Украиной.

Пять лет назад были планы отправить "Пабло" на утилизацию. В то время ему было 21 год, что часто является пенсионным возрастом для таких судов. Однако, ранее известный как Olympic Spirit II, его демонтаж был отложен из-за возросшего спроса на старые танкеры.

В свою очередь Иран, обладая огромными запасами нефти, зависит от её экспорта. Когда экспорт оказался под угрозой, флот тайных танкеров вступил в игру, перевозя многие миллионы баррелей нефти мировому рынку, часто со скидкой.

К 2022 году количество этих тайных судов возросло. После решения "Большой семерки", Евросоюза и Австралии ограничить цены на российскую нефть из-за конфликта в Украине, страхование таких судов стало еще более проблематичным.

Напомним, что украинская энергетическая компания НАК "Нафтогаз Украины" передаст ВМС ВС Украины буксирные суда. Они необходимы морякам при швартовке танкеров с нефтью в терминале "Южный" на Одесчине.
 

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