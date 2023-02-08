Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Король Чарльз III написав чуттєвий лист підтримки президенту Туреччини Ердогану: повний текст arrow

Король Чарльз III написав чуттєвий лист підтримки президенту Туреччини Ердогану: повний текст

8 лютого 2023 13:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Король Чарльз III написав лист президенту Туреччини Реджепу Ердогану
Король Чарльз III підтримав народ Туреччини
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рятувальні групи у Туреччині та Сирії продовжують розбирати завали, виявляючи нових загиблих внаслідок потужних землетрусів. Вони стали найкривавішими за останні 11 років. Свої співчуття висловив король Великої Британії Чарльз III.

Про це йдеться на офіційному сайті королівської родини.

Читайте також:

Деталі 

Монарх Сполученого Королівства написав листа президенту Туреччини, Реджепу Ердогану. В ньому він разом з королевою-консортом Каміллою висловив свої співчуття. 

"Шановний пане президенте. Моя дружина і я були вражені та глибоко засмучені новиною про руйнівні землетруси в Південно-Східній Туреччині. Я можу лише уявити масштаби страждань і втрат у результаті цих жахливих трагедій, і я особливо хотів передати наше найглибше та найщиріше співчуття родинам усіх тих, хто втратив своїх близьких.

Наші думки та особливі молитви з усіма, хто постраждав від цього жахливого стихійного лиха, чи то через травми, чи через знищення їхнього майна, а також з екстреними службами та тими, хто допомагає в рятувальних роботах", — йдеться у листі.

Станом на ранок 8 лютого кількість жертв землетрусу перевищили позначку в 9,5 тисяч. Цей показник є найбільшим за останні 11 років. Тоді, 2011 року, в результаті землетрусу та його наслідків у Японії загинули майже 20 тисяч осіб.

Діярбакир, Туреччина. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil прокоментувала низку землетрусів по всьому світові та звинуватила в цьому людство. Також ми розповідали, що Руслана Лижичко, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004", яке пройшло в Стамбулі, чуттєво прокоментувала землетрус у Туреччині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:11 Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

14:08 Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі

14:06 Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:10

Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

None 9 Лютий 14:25

Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі

None 9 Лютий 14:06

Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

None 9 Лютий 14:02

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB