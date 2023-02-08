Король Чарльз III написав лист президенту Туреччини Реджепу Ердогану

Король Чарльз III підтримав народ Туреччини

Рятувальні групи у Туреччині та Сирії продовжують розбирати завали, виявляючи нових загиблих внаслідок потужних землетрусів. Вони стали найкривавішими за останні 11 років. Свої співчуття висловив король Великої Британії Чарльз III.

Про це йдеться на офіційному сайті королівської родини.

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Монарх Сполученого Королівства написав листа президенту Туреччини, Реджепу Ердогану. В ньому він разом з королевою-консортом Каміллою висловив свої співчуття.

"Шановний пане президенте. Моя дружина і я були вражені та глибоко засмучені новиною про руйнівні землетруси в Південно-Східній Туреччині. Я можу лише уявити масштаби страждань і втрат у результаті цих жахливих трагедій, і я особливо хотів передати наше найглибше та найщиріше співчуття родинам усіх тих, хто втратив своїх близьких.

Наші думки та особливі молитви з усіма, хто постраждав від цього жахливого стихійного лиха, чи то через травми, чи через знищення їхнього майна, а також з екстреними службами та тими, хто допомагає в рятувальних роботах", — йдеться у листі.

Станом на ранок 8 лютого кількість жертв землетрусу перевищили позначку в 9,5 тисяч. Цей показник є найбільшим за останні 11 років. Тоді, 2011 року, в результаті землетрусу та його наслідків у Японії загинули майже 20 тисяч осіб.

Діярбакир, Туреччина. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil прокоментувала низку землетрусів по всьому світові та звинуватила в цьому людство. Також ми розповідали, що Руслана Лижичко, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004", яке пройшло в Стамбулі, чуттєво прокоментувала землетрус у Туреччині.