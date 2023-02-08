Король Чарльз III написал письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану

Король Чарльз III поддержал народ Турции

Спасательные группы в Турции и Сирии продолжают разбирать завалы, обнаруживая новых погибших в результате мощных землетрясений. Они стали самыми кровавыми за последние 11 лет. Свои соболезнования выразил король Великобритании Чарльз III.

Об этом говорится на официальном сайте королевской семьи.

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Монарх Соединенного Королевства написал письмо президенту Турции, Реджепу Эрдогану. В нем он вместе с королевой-консортом Камиллой выразил свои соболезнования.

"Уважаемый господин президент. Моя жена и я были поражены и глубоко расстроены новостью о разрушительных землетрясениях в юго-восточной Турции. Я могу лишь представить масштабы страданий и потерь в результате этих ужасных трагедий, и я особенно хотел передать наше глубочайшее и искреннее соболезнование семьям тех, кто потерял своих близких.

Наши мысли и особые молитвы со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия, или из-за травм, или из-за уничтожения их имущества, а также с экстренными службами и помогающими в спасательных работах", — говорится в письме.

По состоянию на утро 8 февраля количество жертв землетрясения превысило отметку в 9,5 тысячи. Этот показатель наибольший за последние 11 лет. Тогда, в 2011 году, в результате землетрясения и его последствий в Японии погибли около 20 тысяч человек.

Диярбакыр, Турция. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Напомним, ранее мы писали, что певица Jerry Heil прокомментировала ряд землетрясений по всему миру и обвинила в этом человечество. Также мы рассказывали, что Руслана Лыжичко, победительница песенного конкурса "Евровидение-2004", прошедшего в Стамбуле, чувственно прокомментировала землетрясение в Турции.