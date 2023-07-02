Король Чарльз ІІІ вперше в історії призначив своєю радницею темношкіру жінку

Король Чарльз ІІІ. Фото: Justin Tallis/Pool via REUTERS

Король Чарльз ІІІ призначив темношкіру жінку однією зі своїх радниць. Це перший випадок, коли представниця цієї етнічної меншини стала помічницею особистого секретаря.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Неназваний британський державний службовець, який має пакистанське походження, буде служити разом з іншим новобранцем, яким, за інформацією видання The Mail on Sunday, є Нейтан Росс.

"Росс, який раніше працював в уряді Нової Зеландії, де він був заступником Верховного комісара в Папуа-Новій Гвінеї, буде консультувати короля з питань Співдружності та сталого розвитку", — йдеться у повідомленні.

Джерело видання повідомило, що, ймовірно, король хоче вийти за рамки звичайних британських параметрів білого чоловіка.

Нові співробітники приєднаються до офісу Приватного секретаря, який є основним джерелом консультацій для короля Чарльза ІІІ з конституційних, урядових і політичних питань.

В оголошенні говорилося про те, що на ці посади потрібен радник, якому довіряють та який володіє загальними знаннями про поточні справи, як на національному, так і на міжнародному рівні.

"Ми працюємо над тим, щоб наша культура була інклюзивною. Ми не там, де хотіли б бути, і прагнемо досягти прогресу", — сказав представник палацу.

Нагадаємо, після того, як на початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе королівські обов'язки та переїхали США, де дали низку скандальних інтерв'ю, їхні стосунки з родичами значно погіршилися. Король Чарльз III майже не згадує про свого молодшого сина. Втім, в День батька він опублікував архівне фото принца Гаррі.