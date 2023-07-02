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Король Чарльз ІІІ вперше в історії призначив своєю радницею темношкіру жінку

2 липня 2023 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Король Чарльз ІІІ вперше в історії призначив своєю радницею темношкіру жінку
Король Чарльз ІІІ. Фото: Justin Tallis/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Король Чарльз ІІІ призначив темношкіру жінку однією зі своїх радниць. Це перший випадок, коли представниця цієї етнічної меншини стала помічницею особистого секретаря. 

Про це повідомляє Daily Mail.

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Неназваний британський державний службовець, який має пакистанське походження, буде служити разом з іншим новобранцем, яким, за інформацією видання The Mail on Sunday, є Нейтан Росс.

"Росс, який раніше працював в уряді Нової Зеландії, де він був заступником Верховного комісара в Папуа-Новій Гвінеї, буде консультувати короля з питань Співдружності та сталого розвитку", — йдеться у повідомленні.

Джерело видання повідомило, що, ймовірно, король хоче вийти за рамки звичайних британських параметрів білого чоловіка. 

Нові співробітники приєднаються до офісу Приватного секретаря, який є основним джерелом консультацій для короля Чарльза ІІІ з конституційних, урядових і політичних питань.

В оголошенні говорилося про те, що на ці посади потрібен радник, якому довіряють та який володіє загальними знаннями про поточні справи, як на національному, так і на міжнародному рівні. 

"Ми працюємо над тим, щоб наша культура була інклюзивною. Ми не там, де хотіли б бути, і прагнемо досягти прогресу", — сказав представник палацу. 

Нагадаємо, після того, як на початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе королівські обов'язки та переїхали США, де дали низку скандальних інтерв'ю, їхні стосунки з родичами значно погіршилися. Король Чарльз III майже не згадує про свого молодшого сина. Втім, в День батька він опублікував архівне фото принца Гаррі.

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