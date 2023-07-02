Король Чарльз ІІІ впервые в истории назначил своей советницей темнокожую женщину

Король Чарльз ІІІ. Фото: Justin Tallis/Pool via REUTERS

Король Чарльз ІІІ назначил темнокожую женщину одной из своих советниц. Это первый случай, когда представительница этого этнического меньшинства стала помощницей личного секретаря.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Король Чарльз ІІІ назначил темнокожую женщину советницей

Неназванный британский государственный служащий, который имеет пакистанское происхождение, будет служить вместе с другим новобранцем, которым, по информации издания The Mail on Sunday, является Нейтан Росс.

"Росс, который ранее работал в правительстве Новой Зеландии, где он был заместителем Верховного комиссара в Папуа-Новой Гвинее, будет консультировать короля по вопросам Содружества и устойчивого развития", — говорится в сообщении.

Источник издания сообщил, что, по всей вероятности, король хочет выйти за рамки обычных британских параметров белого мужчины.

Новые сотрудники присоединятся к офису Частного секретаря, который является основным источником консультаций для короля Чарльза ІІІ по конституционным, правительственным и политическим вопросам.

В объявлении говорилось о том, что на эти должности нужен советник, которому доверяют и который обладает общими знаниями о текущих делах как на национальном, так и на международном уровне.

"Мы работаем над тем, чтобы наша культура была инклюзивной. Мы не там, где хотели бы быть, и стремимся достичь прогресса", — сказал представитель дворца.

Напомним, после того как в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл оставили королевские обязанности и переехали США, где дали ряд скандальных интервью, их отношения с родственниками значительно ухудшились. Король Чарльз III почти не упоминает о своем младшем сыне. Впрочем, в День отца он опубликовал архивное фото принца Гарри.