Королівська родина збагатіла на мільярд фунтів завдяки спірним маєткам, — розслідування

Замок Рестормель, що належить герцогству Корнуолл

Король Чарльз та покійна королева Єлизавета II отримали виплати, еквівалентні більш ніж 1 млрд фунтів стерлінгів. Гроші надійшли від двох земельних і майнових маєтків, які перебувають у центрі багатовікової дискусії про те, чи слід віддавати їхні прибутки суспільству.

Розслідування провело The Guardian.

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Деталі

Розслідування встановило повний масштаб доходів, які отримують члени королівської родини від герцогств Ланкастер і Корнуолл, що володіють гігантськими земельними ділянками і нерухомостями по всій Англії.

Герцогства діють як професійно керовані імперії нерухомості, які управляють великими ділянками сільськогосподарських угідь, готелями, середньовічними замками, офісами, магазинами та деякими з найкращих об'єктів розкішної нерухомості Лондона. Вони також мають значні інвестиційні портфелі, але не сплачують податок на прибуток або податок на приріст капіталу.

Рахунки герцогств, що зберігаються в парламентських і державних архівах, показують, як королева та її первісток, герцог Корнуолльський, отримали величезну вигоду від зростання доходів від герцогств за сім десятиліть правління.

Минулого року дохід їхнього герцогства склав 41,8 млн фунтів стерлінгів. З поправкою на інфляцію, пара отримала загальний дохід від двох маєтків, еквівалентний більш ніж 1,2 млрд фунтів стерлінгів.

Прибутки від герцогства Ланкастер, яке складається з 18 481 га сільських земель, переважно на півночі Англії та в Мідленді, автоматично переходять до того, хто сидить на троні. Сам маєток оцінюється в 652 млн фунтів стерлінгів.

Герцогство Корнуолл, яке охоплює 52 450 гектарів, переважно на південному заході Англії, коштує понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Його прибутки досі автоматично переходять лише до спадкоємця престолу чоловічої статі.

Коли 74-річний Чарльз став королем минулого року, герцогство Корнуолл автоматично перейшло до його сина, 40-річного принца Вільяма, перетворивши його, на папері, на мільярдера і одного з найбільших землевласників в Англії. Він може розраховувати на щорічну виплату щонайменше 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Право королівської сім'ї на доходи від герцогств випливає з архаїчних статутів, що датуються часом, коли країна була розділена на середньовічні феоди.

Однак з моменту появи парламентської демократії покоління депутатів оскаржували цю домовленість і вимагали, щоб прибутки від герцогств сплачувалися в казну. Парламентські дебати часто збігалися зі вступом на престол нового монарха, що супроводжувалося посиленим контролем над державними та приватними джерелами багатства.

Королівська родина наполягає на тому, що доходи герцогства є "приватними", і уряд розглядає їх як повністю відокремлені від суверенного гранту — щорічної виплати, яку родина отримує від уряду для покриття своїх офіційних витрат. Останнім часом ця сума також різко зросла і обходиться платникам податків у 86 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Букінгемський палац відмовився коментувати дані про доходи, отримані від герцогств, які він назвав "спекулятивними".

У палаці давно заявляли, що доходи, отримані від обох герцогств, в основному витрачаються на виконання офіційних обов'язків сім'ї, громадську роботу або благодійність. Проте члени королівської сім’ї ніколи не надавали детального звіту про те, як витрачаються гроші з маєтків, описуючи їх як "приватні фінансові домовленості".

Член парламенту від Лейбористської партії Маргарет Ходж, яка вела розслідування щодо герцогства Корнуолл у 2013 році, коли вона очолювала комітет з державних рахунків, заявила, що парламент не зміг встановити, як витрачалися доходи герцогства.

Нагадаємо, вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Підготовка до цієї події йде повним ходом. В мережі з’явилось офіційне запрошення на урочисту подію.