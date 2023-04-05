Королевская семья обогатилась на миллиард фунтов благодаря спорным особнякам, — расследование

Замок Рестормель, принадлежащий герцогству Корнуолл

Король Чарльз и покойная королева Елизавета II получили выплаты, эквивалентные более 1 млрд фунтов стерлингов. Деньги поступили от двух земельных и имущественных поместий, которые находятся в центре многовековой дискуссии о том, следует ли отдавать их доходы обществу.

Расследование провело The Guardian.

Читайте также:

Подробности

Расследование установило полный масштаб доходов, получаемых членами королевской семьи от герцогств Ланкастер и Корнуолл, обладающих гигантскими земельными участками и недвижимостью по всей Англии.

Герцогства действуют как профессионально управляемые империи недвижимости, управляющие большими участками сельскохозяйственных угодий, гостиницами, средневековыми замками, офисами, магазинами и некоторыми из лучших объектов роскошной недвижимости Лондона. Они также имеют значительные инвестиционные портфели, но не платят налог на прибыль или налог на прирост капитала.

Счета герцогств, хранящиеся в парламентских и государственных архивах, показывают, как королева и ее первенец, герцог Корнуолльский, получили огромную выгоду от роста доходов от герцогств за семь десятилетий правления.

В прошлом году доход их герцогства составил 41,8 млн фунтов стерлингов. С поправкой на инфляцию, пара получила общий доход от двух поместий, эквивалентный более 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Доходы от герцогства Ланкастер, состоящего из 18 481 га сельских земель, преимущественно на севере Англии и в Мидленде, автоматически переходят к сидящему на троне. Само поместье оценивается в 652 млн фунтов стерлингов.

Герцогство Корнуолл, охватывающее 52 450 гектаров, преимущественно на юго-западе Англии, стоит более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Его доходы до сих пор автоматически переходят только к наследнику престола мужского пола.

Когда 74-летний Чарльз стал королем прошлого года, герцогство Корнуолл автоматически перешло к его сыну, 40-летнему принцу Уильяму, превратив его, на бумаге, в миллиардера и одного из крупнейших землевладельцев в Англии. Он может рассчитывать на ежегодную выплату не менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

Право королевской семьи на доходы от герцогств вытекает из архаических уставов, датируемых временем, когда страна была разделена на средневековые феоды.

Однако с момента появления парламентской демократии поколения депутатов обжаловали эту договоренность и потребовали, чтобы доходы от герцогств уплачивались в казну. Парламентские прения часто совпадали со вступлением на престол нового монарха, что сопровождалось усиленным контролем над государственными и частными источниками богатства.

Королевская семья настаивает на том, что доходы герцогства являются "частными", и правительство рассматривает их как полностью отделенные от суверенного гранта — ежегодной выплаты, получаемой семьей от правительства для покрытия своих официальных расходов. В последнее время эта сумма также резко возросла и обходится налогоплательщикам в 86 миллионов фунтов стерлингов в год.

Букингемский дворец отказался комментировать данные о доходах, полученных от герцогств, которые он назвал "спекулятивными".

Во дворце давно заявляли, что доходы, полученные от обоих герцогств, в основном тратятся на исполнение официальных обязанностей семьи, общественную работу или благотворительность. Однако члены королевской семьи никогда не предоставляли детального отчета о том, как тратятся деньги с поместий, описывая их как "частные финансовые договоренности".

Член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж, которая вела расследование по герцогству Корнуолл в 2013 году, когда она возглавляла комитет по государственным счетам, заявила, что парламент не смог установить, как тратились доходы герцогства.

Напомним, уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Подготовка к этому событию идет полным ходом. В сети появилось официальное приглашение на торжественное событие.