Чи приїдуть на церемонію коронації Гаррі та Меган

Принц Гаррі Та Меган Маркл. Фото: google.com

Скоріше за все, Сассекські не приїдуть на коронацію Чарльза ІІІ 6 травня. Принцу Гаррі та Меган Маркл встановили дедлайн з відповіддю на офіційне запрошення — не пізніше 3 квітня.

Очевидно, Сассекські відповіли, але Букінгемський палац продовжує тримати інтригу.

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Як стверджує біограф королівської родини Анджела Левін, палац не захотів виконати кілька вимог Гаррі та Меган, тому вони відповіли відмовою.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Getty Images

Що вимагали Сассекські

хотіли б з'явитися на балконі Букінгемського палацу разом із рештою членів сім'ї,

зупинитися в котеджі Фрогмор у Віндзорі, де поки що живе принцеса Євгенія зі своєю родиною.

врахувати у планах на день святкування для їхнього сина Арчі, якому цього дня виповниться 4 роки.

У Букінгемському палаці хотіли бачити Гаррі та Меган на коронації. Адже нові скандали нікому не потрібні.

Королівська родина. Фото: сайт Букінгемського палацу

За словами королівського експерта Річарда Фіцвільямса, пара "не може не" приєднатися до королівської родини 6 травня. Адже їхня майбутня робота в ЗМІ залежить від їхньої королівської асоціації, тому зневажливе ставлення до королівської події сприймається відповідно.

Деякі оглядачі припускають, що принц Гаррі може приїхати на церемонію коронації сам. Про це пише Еxpress.

Принц Гаррі. Фото: google.com

Принц Гаррі, герцог Сассекський — молодший син короля Чарльза III та Діани, принцеси Уельської, онук королеви Єлизавети II. П'ятий у лінії успадкування британського престолу. 2020 року разом зі своєю дружиною Меган Маркл, переїхав жити спочатку до Канади, а потім до США. Виховують двох дітей — сина Арчі та доньку Лілібет.

Хто буде на коронації

Крім королівської сім'ї, на коронації будуть прем'єр-міністр, представники палат парламенту Британії, а також лідери держав і члени королівських сімей з усього світу.

Загалом на коронації Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві був 8 251 гість. Очікується, що на коронацію короля Чарльза прийде 2 200 відвідувачів — саме стільки може вмістити абатство.

Деякі офіційні особи вже відповіли на запрошення. Так, президент США Джо Байден, підтвердив, що замість нього буде присутня його дружина Джилл Байден.

Як відбуватиметься коронація

Коронація нового короля Великої Британії Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Король Чарльз III. Фото: google.com

Плани заходу під кодовою назвою "Операція Золота держава" — таємниця, яку суворо охороняють, але дещо все ж відомо.

Суверену вручать королівську державу та скіпетр. Фото: сайт Букінгемського палацу

Церемонія складається з шести етапів:

Визнання: біля коронаційного крісла монарха представляє архієпископ Кентерберійський. Громада вигукує: "Боже, бережи короля!" і грають сурми.

Присяга: суверен присягається дотримуватись закону та заповітів англіканської церкви

Помазання: король знімає церемоніальну мантію й сідає в крісло. Над ним тримають балдахін із золотої тканини, щоб приховати його. Архієпископ помаже руки, груди та голову короля святим єлеєм.

Інвеститура: суверену вручають королівську державу, скіпетр, що символізує владу, і скіпетр суверена - золотий жезл, увінчаний білим емальованим голубом, який символізує справедливість і милосердя. Нарешті архієпископ покладе на голову короля корону святого Едуарда.

Інтронізація та вшанування: король переходить з коронаційного крісла на трон.

Король буде коронований короною святого Едуарда XVII століття з цільного золота. Вона надзвичайно важка і використовується лише коронації. Королева Єлизавета II ніколи не носила її опісля.

Корона святого Едуарда XVII. Фото: сайт Букінгемського палацу

Таким же чином помазана і коронована буде королева-консорт.

6 травня буде коронована королева-консорт. Фото: google.com

А вже за кілька днів після коронаціїї, 9 травня, в англійському Ліверпулі відбудеться перший пів фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Novyny live порахували, у скільки обійдеться поїздка на конкурс "Євробачення-2023".

Нагадаємо, Велика Британія почала випускати нові 10-фунтові банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Повідомляється, що портрет короля буде зображено на всіх чотирьох полімерних банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів. Решта купюр залишиться незмінною. Британці можуть також використовувати банкноти з портретом королеви Єлизавети ІІ.