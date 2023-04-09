Приедут ли на церемонию коронации Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: google.com

Скорее всего, Сассекские не приедут на коронацию Чарльза ІІІ 6 мая. Принцу Гарри и Меган Маркл установили дедлайн с ответом на официальное приглашение — не позднее 3 апреля.

По-видимому, Сассекские ответили, но Букингемский дворец продолжает держать интригу.

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По утверждению биографа королевской семьи Анджела Левин, дворец не захотел выполнить несколько требований Гарри и Меган, поэтому они ответили отказом.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty Images

Что требовали Сассекские

хотели бы появиться на балконе Букингемского дворца вместе с остальными членами семьи,

остановиться в коттедже Фрогмор в Виндзоре, где живет принцесса Евгения со своей семьей,

учесть в планах празднование дня рождения их сына Арчи, в этот день ему исполнится 4 года.

В Букингемском дворце хотели видеть Гарри и Меган на коронации. Ведь новые скандалы никому не нужны.

Королевская семья. Фото: сайт Букингемского дворца

По словам королевского эксперта Ричарда Фицвильямса, пара "не может не" присоединиться к королевской семье 6 мая. Их будущая работа в СМИ зависит от их королевской ассоциации, поэтому пренебрежительное отношение к королевскому событию воспримется соответственно.

Некоторые обозреватели предполагают, что принц Гарри может приехать на церемонию коронации сам. Об этом пишет Еxpress.

Принц Гарри. Фото: google.com

Принц Гарри, герцог Сассекский — младший сын короля Чарльза III и Дианы, принцессы Уэльской, внук королевы Елизаветы II. Пятый в линии наследования британского престола. В 2020 году вместе со своей женой Меган Маркл переехал жить сначала в Канаду, а затем в США. Воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет.

Кто будет на коронации

Помимо королевской семьи на коронации будут премьер-министр, представители палат парламента Британии, а также лидеры государств и члены королевских семей со всего мира.

В общей сложности на коронации Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве был 8 251 гость. Ожидается, что на коронацию короля Чарльза придет 2200 посетителей — именно столько может вместить аббатство.

Некоторые официальные лица уже ответили по приглашению. Так, президент США Джо Байден подтвердил, что вместо него будет присутствовать его жена Джилл Байден.

Как будет проходить коронация

Коронация нового короля Великобритании Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Король Чарльз III. Фото: google.com

Планы мероприятия под кодовым названием "Операция Золотое государство" — строго охраняемая тайна, но кое-что все же известно.

Суверену вручат символы власти. Фото: сайт Букингемского дворца

Церемония состоит из шести этапов:

Признание: монарха представит архиепископ Кентерберийский. Община выкрикивает: "Боже, храни короля!"

Суверен даст присягу придерживаться закона и заветов англиканской церкви

Помазание: король снимает церемониальную мантию и садится в кресло. Над ним держат балдахин из золотой ткани, чтобы скрыть его. Архиепископ помажет руки, грудь и голову короля святым елеем.

Инвеститура: суверену вручают скипетр и державу. Архиепископ возложит на голову короля корону святого Эдуарда.

Интронизация и честь: король переходит с коронационного кресла на трон.

Король будет коронован короной святого Эдуарда XVII из цельного золота. Она очень тяжелая и употребляется только для коронации. Королева Елизавета II никогда не носила ее спустя.

Корона святого Эдуарда XVII. Фото: сайт Букингемского дворца

Таким же образом помазана и коронована будет королева-консорт.

6 мая будет коронована королева-консорт. Фото: google.com

А уже через несколько дней после коронации, 9 мая, в английском Ливерпуле состоится первый полфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Novyny live посчитали, во сколько обойдется поездка на конкурс "Евровидение-2023".

Напомним, Великобритания начала выпускать новые 10-фунтовые банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ. Сообщается, что портрет короля будет изображён на всех четырех полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. Остальные купюры останются неизменными. Британцы также могут использовать банкноты с портретом королевы Елизаветы II.