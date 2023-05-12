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Коронавірус, прощавай: у Південній Кореї скасують майже всі обмеження

12 травня 2023 09:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Коронавірус, прощавай: у Південній Кореї скасують майже всі обмеження
У Південній Кореї скасують майже всі коронавірусні обмеження. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Південна Корея планує скасувати більшість обмежень щодо пандемії COVID-19. Сюди ввійде обовʼязкова ізоляція та носіння захисник масок у громадських місцях.

Про це заявив президент Юн Сук Йоль, пише Yonhap.

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Як зазначається, будуть скасовані рекомендації щодо здачі ПЛР-тестів особам, які приїхали до країни, та вимога носіння масок у громадських місцях. Однак у лікарнях це обмеження не скасується.

Період обовʼязкової ізоляції скоротять до пʼяти днів.

Як повідомляється, нововведення набудуть чинності з 1 червня 2023 року, коли країна планує понизити кризову категорію COVID-19 з "тривожної" до "потребує підвищеної уваги".

"Я радий, що наші люди повернуться до свого повсякденного життя через три роки і чотири місяці. Це стало можливим завдяки самовідданості та зусиллям багатьох людей", — заявив президент Юн Сук Йоль, подякувавши передовому медперсоналу, працівникам галузі охорони здоров’я та державним службовцям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у п’ятницю, 5 травня, скасувала статус пандемії коронавірусу COVID-19. 

Також в Україні можуть скасувати карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Міністерство охорони здоров'я вже розглядає це рішення.

Також у МОЗ розповіли, що за час пандемії коронавірусу в Україні від наслідки Covid-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій територї країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.

 

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