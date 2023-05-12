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Коронавирус, прощай: в Южной Корее отменят почти все ограничения

12 мая 2023 09:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Коронавирус, прощай: в Южной Корее отменят почти все ограничения
В Южной Корее отменят практически все коронавирусные ограничения. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Южная Корея планирует отменить большинство ограничений по пандемии COVID-19. Сюда войдет обязательная изоляция и ношение защитника масок в общественных местах.

Об этом заявил президент Юн Сук Йоль, пишет Yonhap.

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Как отмечается, будут отменены рекомендации по сдаче ПЦР-тестов приехавшим в страну и требование ношения масок в общественных местах. Однако в больницах это ограничение не отменяется.

Период обязательной изоляции будет сокращен до пяти дней.

Как сообщается, нововведения вступят в силу с 1 июня 2023 года, когда страна планирует снизить кризисную категорию COVID-19 с "тревожной" до "требующей повышенного внимания".

"Я рад, что наши люди вернутся к своей повседневной жизни через три года и четыре месяца. Это стало возможным благодаря самоотверженности и усилиям многих людей", — заявил президент Юн Сук Йоль, поблагодарив передового медперсонала, работников отрасли здравоохранения и государственных служащих. .

Напомним, ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 5 мая, упразднила статус пандемии коронавируса COVID-19.

Также в Украине могут быть отменены карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. Министерство здравоохранения уже рассматривает это решение.

Также в Минздраве рассказали, что за время пандемии коронавируса в Украине от последствия Covid-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, действует карантин.

 

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