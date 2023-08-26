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Країни G7 розуміють, що війна в Україні може затягтися, але РФ має програти, — Трюдо

26 серпня 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Країни G7 розуміють, що війна в Україні може затягтися, але РФ має програти, — Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив упевненість у тому, що лідери держав "Великої сімки" усвідомлюють можливий тривалий розвиток ситуації в Україні. При цьому він зазначив, що РФ не повинна виграти цю війну.

Про це пише Bloomberg.

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Трюдо підкреслив, що лідери країн G7 від початку розуміли, що ситуація буде непростою. При цьому, відповідаючи на питання про події в Україні, він акцентував на принциповій позиції країн "Великої сімки", згідно з якою Росія не повинна здобути гору у війні проти України.

"Наші обговорення як у рамках G7, так і в НАТО свідчать про те, що ми налаштовані боротися стільки, скільки це буде необхідно. Нам важливо запобігти успіху Росії в цьому конфлікті", — підкреслив прем'єр Канади.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава спільно з Канадою розпочала переговори з метою укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це відбувається у рамках Спільної декларації про підтримку України.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб із РФ.

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