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Страны G7 понимают, что война в Украине может затянуться, но РФ должна проиграть, — Трюдо

26 августа 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Страны G7 понимают, что война в Украине может затянуться, но РФ должна проиграть, — Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность в том, что лидеры государств "Большой семерки" осознают возможное продолжительное развитие ситуации в Украине. При этом, он указал, что РФ не должна выиграть эту войну.

Об этом пишет Bloomberg.

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Трюдо подчеркнул, что лидеры стран G7 с самого начала понимали, что ситуация будет непростой. При этом, отвечая на вопрос о событиях в Украине, он акцентировал внимание на принципиальной позиции стран "Большой семерки", согласно которой Россия не должна одержать верх в войне против Украины.

"Наши обсуждения как в рамках G7, так и в НАТО свидетельствуют о том, что мы настроены бороться столько, сколько это будет необходимо. Нам важно предотвратить успех России в этом конфликте", — подчеркнул премьер Канады.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что наше государство совместно с Канадой начало переговоры с целью заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это происходит в рамках Совместной декларации о поддержке Украины.

Также мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.

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