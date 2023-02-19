Країни ЄС можуть погодити спільну закупівлю боєприпасів для України

Країни Європейського Союзу

Країни Європейського Союзу можуть домовитись про спільну закупівлю боєприпасів для надання Україні вже у березні. Ініціативу про таку закупівлю висунула Естонія та міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити її 20 лютого.

Про це пише Bloomberg.

Країни ЄС погодять спільну закупівлю боєприпасів

Остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів країн блоку у березні. Декілька країн ЄС, включаючи Нідерланди та Румунію, вже підтримали ідею про спільні закупівлі боєприпасів для України.

"Як ідея це дуже добре, тому що боєприпаси є проблемою — Україна потребує великої кількості і нам також необхідно збільшити наші запаси", — сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав ініціативу про спільну закупівлю боєприпасів для України "цікавою" і зазначив, що ще належить вивчити деталі. Він додав, що спільні зусилля є більш ефективними.

Крім того, Франція та Польща також розглядають можливість спільної закупівлі боєприпасів для України. Польський прем'єр Матеуш Моравецький уже оголосив про намір створити коаліцію, до складу якої увійде Естонія для фінансування виробництва боєприпасів та передачі їх Україні.

Нагадаємо, що Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України. Цими коштами можна буде закупити 1 мільйон боєприпасів.

Україна використовує в середньому від 60 до 210 тисяч боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість здатна виготовляти лише 25 тисяч снарядів за той же час. Тому ЄС має терміново збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, аби допомогти українським військовим продовжувати боротьбу.