Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины

Страны Европейского Союза

Страны Европейского Союза могут договориться о совместной закупке боеприпасов для предоставления Украине уже в марте. Инициативу о такой закупке выдвинула Эстония и министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить ее 20 февраля.

Об этом пишет Bloomberg.

Страны ЕС согласует совместную закупку боеприпасов

Окончательное решение может быть принято на встрече лидеров стран блока в марте. Несколько стран ЕС, включая Нидерланды и Румынию, уже поддержали идею о совместных закупках боеприпасов для Украины.

"Как идея это очень хорошо, потому что боеприпасы являются проблемой — Украина нуждается в большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы", — сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Румынии, Богдан Ауреску, назвал инициативу о совместной закупке боеприпасов для Украины "интересной" и отметил, что еще предстоит изучить детали. Он добавил, что совместные усилия более эффективны.

Кроме того, Франция и Польша также рассматривают возможность совместной закупки боеприпасов для Украины. Польский премьер Матеуш Моравецкий уже объявил о намерении создать коалицию, в состав которой войдет Эстония для финансирования производства боеприпасов и передачи их Украине.

Напомним, что Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить 1 миллион боеприпасов.

Украина использует в среднем от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тысяч снарядов за то же время. Поэтому ЕС должен срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным продолжать борьбу.