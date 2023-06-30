Кремль може перетворити ПВК "Вагнер" на державне підприємство, — ISW

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Після військового перевороту, який вчинив Євген Пригожин, Кремль може формально підпорядкувати приватне російське угруповання ПВК "Вагнер". А саме, перетворити його на державне підприємство.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

Читайте також:

Діяльність ПВК "Вагнер" за кордоном

Відомо, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін прилетів у Дамаск. Мета поїздки — повідомити президенту Сирії Башару Асаду, що ПВК "Вагнер" більше не працюватиме як незалежна організація в Сирії. Ймовірно, найманці "Вагнера" прибули на російську військову базу в Латакії.

Однак у МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність у їхніх країнах.

"Хоча незрозуміло, чи взяв Кремль на себе такий курс дій, The Wall Street Journal повідомило, що російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном", — кажуть в ISW.

Що буде з ПВК "Вагнер"

Ще 27 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремлі повністю фінансують та постачають угруповання Пригожина. Факт того, що організація фінансується та постачається державою, можуть використати для того, щоб завершити її формальну націоналізацію.

За словами аналітиків, націоналізація групи "Вагнера" може допомогти російському міноборони включити існуючий її найманців до складу регулярних збройних сил РФ за допомогою контрактів.

"Такий крок навряд чи серйозно підірве закордонну діяльність ПВК, і Кремль може бути зацікавлений у тому, щоб де-юре взяти на себе відповідальність за операції "вагнерівців" за кордоном, щоб позбавити групу джерела впливу, яке залишилося, і незалежного грошового потоку", — кажуть в ISW.

Нагадаємо, раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні. При цьому це найефективніший підрозділ РФ, який міг досягти успіху за будь-яку ціну.