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Кремль может превратить ЧВК "Вагнер" в государственное предприятие, — ISW

30 июня 2023 07:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кремль может превратить ЧВК "Вагнер" в государственное предприятие, — ISW
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После военного переворота, который совершил Евгений Пригожин, Кремль может формально подчинить частную российскую группировку ППК "Вагнер". А именно, превратить ее в государственное предприятие.

Об этом говорится в материале от института изучения войны ISW.

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Деятельность ЧВК "Вагнер" за границей

Известно, что замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин прилетел в Дамаск. Цель поездки — сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК  "Вагнер" больше не будет работать как независимая организация в Сирии. Вероятно, наемники "Вагнера" прибыли на русскую военную базу в Латакии.

Однако в российском МИД сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что "вагнеровцы" продолжат свою деятельность в их странах.

"Хотя неясно, взял ли Кремль на себя такой курс действий, The Wall Street Journal сообщило, что российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей", — говорят в ISW.

Что будет с ЧВК "Вагнер"

Еще 27 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Кремле полностью финансируется и поставляется группировка Пригожина. Факт того, что организация финансируется и поставляется государством, могут использовать для того, чтобы завершить ее формальную национализацию.

По словам аналитиков, национализация группы "Вагнера" может помочь российскому минобороны включить существующий ее наемников в состав регулярных вооруженных сил РФ посредством контрактов.

"Такой шаг вряд ли серьезно подорвет зарубежную деятельность ЧВК, и Кремль может быть заинтересован в том, чтобы де-юре взять на себя ответственность за операции "вагнеровцев" за границей, чтобы лишить группу источника оставшегося влияния и независимого денежного потока", — говорят в ISW.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет воевать в Украине. При этом это самое эффективное подразделение РФ, которое могло добиться успеха любой ценой.

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