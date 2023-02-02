Російська влада натравила на Гіркіна воєнних блогерів і пропагандиста Соловйова

На Стрєлкова натравили Соловйова та воєнних блогерів

У російському інформаційному просторі розпочалася війна кремлівської влади проти Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). На відомого комбатанта, який брав участь у війні 2014 року, напали воєнні блогери та пропагандисти.

Про це йдеться у щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

Соловйов і Пригожин проти Гіркіна

В останні дні в російському інформаційному просторі відбулося кілька атак на відомого російського націоналістичного комбатанта Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Так, медіапропагандист Володимир Соловйов несподівано згадав втечу загона Гіркіна зі Слов’янська у липні 2014 року. Соловйов розкритикував Стрєлкова за цей боягузливий вчинок.

Також проти Гіркіна виступив і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Крім того, різні воєнні блогери почали робити інтерв’ю з людьми, які стверджують, що вони особисто знали Гіркіна — і називають його боягузом.

Навіщо це потрібно кремлю

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ці атаки на Ігоря Гіркіна інспіровані російською владою.

Кремлю потрібно підірвати авторитет Стрєлкова і змусити його замовчати.

Російська влада незадоволена тим, що Ігор Гіркін постійно критикує президента російської федерації володимира путіна.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики ISW заявили, що конфлікт між Євгеном Пригожиним і Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у росії. Мовляв, ці дві персони критикують кремлівського диктатора володимира путіна та борються за вплив і покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни.

Так, нещодавно Гіркін звинуватив групу "Вагнера" в тому, що, попри війну в Україні, велика кількість бойовиків досі залишається в Африці. Він також розкритикував інтерв'ю неназваного командира "Вагнера", в якому той заявив, що Гіркіна "вигнали з Донбасу у 2014 році". Гіркін назвав це інтерв'ю спробою його анонімно дискредитувати.

Пригожин, своєю чергою, саркастично запропонував Гіркіну приєднатися до одного із штурмових загонів "Вагнера" в окупованій Луганській області. Останній заявив, що розгляне це запрошення, якщо його буде зроблено особисто, а не в публічному полі.

Фото з російських ЗМІ