Російська влада натравила на Гіркіна воєнних блогерів і пропагандиста Соловйова

Кремль намагається дискредитувати Гіркіна: ISW пояснив логіку російської влади
У російському інформаційному просторі розпочалася війна кремлівської влади проти Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). На відомого комбатанта, який брав участь у війні 2014 року, напали воєнні блогери та пропагандисти.
Про це йдеться у щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).
-
Енергонезалежність від рф: Болгарія та Сербія будують власний газопровід
-
"Я зненавидів росію": головні цитати Кузьми Скрябіна про патріотизм, Україну, життя й людяність
-
Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії
-
У Європі виявили коров’ячий сказ: чи далеко хвороба від українських кордонів
-
У Фонді держмайна знайшли порушень на 90 млрд, — Рахункова палата
-
Загарбники змушують водіїв окупованої Донеччини отримувати посвідчення рф, — Генштаб
-
Путін готує плани прикордонних ударів по північно-східних областях України, — ISW
-
США виділять Україні $135 млн на відновлення економіки
-
Вітер та мороз: на Одещину насувається погіршення погодних умов
-
Окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по Україні: у Генштабі розповіли подробиці
Соловйов і Пригожин проти Гіркіна
В останні дні в російському інформаційному просторі відбулося кілька атак на відомого російського націоналістичного комбатанта Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Так, медіапропагандист Володимир Соловйов несподівано згадав втечу загона Гіркіна зі Слов’янська у липні 2014 року. Соловйов розкритикував Стрєлкова за цей боягузливий вчинок.
Також проти Гіркіна виступив і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Крім того, різні воєнні блогери почали робити інтерв’ю з людьми, які стверджують, що вони особисто знали Гіркіна — і називають його боягузом.
Навіщо це потрібно кремлю
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ці атаки на Ігоря Гіркіна інспіровані російською владою.
Кремлю потрібно підірвати авторитет Стрєлкова і змусити його замовчати.
Російська влада незадоволена тим, що Ігор Гіркін постійно критикує президента російської федерації володимира путіна.
Нагадаємо, кілька днів тому аналітики ISW заявили, що конфлікт між Євгеном Пригожиним і Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у росії. Мовляв, ці дві персони критикують кремлівського диктатора володимира путіна та борються за вплив і покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни.
Так, нещодавно Гіркін звинуватив групу "Вагнера" в тому, що, попри війну в Україні, велика кількість бойовиків досі залишається в Африці. Він також розкритикував інтерв'ю неназваного командира "Вагнера", в якому той заявив, що Гіркіна "вигнали з Донбасу у 2014 році". Гіркін назвав це інтерв'ю спробою його анонімно дискредитувати.
Пригожин, своєю чергою, саркастично запропонував Гіркіну приєднатися до одного із штурмових загонів "Вагнера" в окупованій Луганській області. Останній заявив, що розгляне це запрошення, якщо його буде зроблено особисто, а не в публічному полі.
Фото з російських ЗМІ