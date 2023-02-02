Российские власти натравили на Гиркина военных блоггеров и пропагандиста Соловьева

На Стрелкова натравили Соловьева и военных блоггеров

В российском информационном пространстве началась война кремлевских властей против Игоря Гиркина (Стрелкова). На известного комбатанта, участвовавшего в войне 2014 года, напали военные блоггеры и пропагандисты.

Об этом идет речь в ежедневном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

Соловьев и Пригожин против Гиркина

В последние дни в российском информационном пространстве произошло несколько атак на известного российского националистического комбатанта Игоря Гиркина (Стрелкова).

Так, медиапропагандист Владимир Соловьев неожиданно упомянул бегство отряда Гиркина из Славянска в июле 2014 года. Соловьев раскритиковал Стрелкова за этот трусливый поступок.

Также против Гиркина выступил и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Кроме того, разные военные блоггеры начали делать интервью с людьми, которые утверждают, что они лично знали Гиркина — и называют его трусом.

Зачем это нужно кремлю

По мнению аналитиков Института изучения войны, эти атаки на Игоря Гиркина инспирированы российскими властями.

Кремлю нужно подорвать авторитет Стрелкова и вынудить его замолчать.

Российские власти недовольны тем, что Игорь Гиркин постоянно критикует президента российской федерации владимира путина.

Напомним, несколько дней назад аналитики ISW заявили, что конфликт между Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным разоблачает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в россии. Мол, эти две персоны критикуют кремлевского диктатора владимира путина и борются за влияние и покровительство среди провоенных политиков, разочарованных ходом войны.

Так, недавно Гиркин обвинил группу "Вагнера" в том, что несмотря на войну в Украине, большое количество боевиков до сих пор остается в Африке. Он также раскритиковал интервью неназванного командира "Вагнера", в котором тот заявил, что Гиркина "выгнали из Донбасса в 2014 году". Гиркин назвал это интервью попыткой его анонимно дискредитировать.

Пригожин, в свою очередь, саркастически предложил Гиркину присоединиться к одному из штурмовых отрядов "Вагнера" в оккупированной Луганской области. Последний заявил, что рассмотрит это приглашение, если оно будет сделано лично, а не в публичном поле.

Фото из российских СМИ