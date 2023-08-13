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Кремль не хоче фінансувати ПВК "Вагнер", — британська розвідка

13 серпня 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кремль не хоче фінансувати ПВК "Вагнер", — британська розвідка
Бойовики ПВК "Вагнера". Фото: motolko.help
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Дані британської розвідки свідчать про те, що влада Росії можливо припинила фінансову підтримку ПВК "Вагнер". За деякими припущеннями, новим джерелом коштів цієї групи можуть стати органи влади Білорусії.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії

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За словами британських фахівців, ПВК "Вагнер" йде шляхом оптимізації та реструктуризації, головною метою яких є зменшення витрат на оплату праці бойовиків. У контексті недавніх конфліктних подій, пов'язаних з лідером ПВК Євгеном Пригожиним, з'явилося припущення про те, що російська влада могла припинити фінансувати його діяльність.

Британці також висловили думку, що можливе фінансування ПВК Білоруссю може стати значним ударом по економіці цієї країни.

Відомо, що після інциденту з Пригожиним,деяких бойовиків "Вагнера" було помічено в Білорусі, де вони розмістилися в тимчасових таборах. На цей час, як стверджують українські прикордонні служби, ці угруповання не становлять прямої загрози безпеці України, проте ймовірність провокацій з боку бойовиків не виключена.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" продовжує перебувати в таборах у Білорусі, і, за чутками, невідомо, чи заберуть найманців до Росії. Супутникові знімки, зібрані 9 серпня, показують значну кількість машин у вагнерівських таборах. Експерти припускають, що між 1 та 9 серпня транспорту на базі побільшало.

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