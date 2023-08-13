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Кремль не хочет финансировать ЧВК "Вагнер", — британская разведка

13 августа 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кремль не хочет финансировать ЧВК "Вагнер", — британская разведка
Боевики ЧВК "Вагнера". Фото: motolko.help
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Данные британской разведки свидетельствуют о том, что власти России возможно прекратили финансовую поддержку ЧВК "Вагнер". По некоторым предположениям, новым источником средств для этой группы могут стать органы власти Белоруссии.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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По словам  британских специалистов, ЧВК "Вагнер" идет по пути оптимизации и реструктуризации, главной целью которых является уменьшение затрат на оплату труда боевиков. В контексте недавних конфликтных событий, связанных с лидером ЧВК Евгением Пригожиным, появилось предположение о том, что российские власти могли прекратить финансировать его деятельность.

Британцы также выразили мнение, что возможное финансирование ЧВК Беларусью может стать значительным ударом по экономике этой страны.

Известно, что после инцидента с Пригожиным, ряд боевиков "Вагнера" был замечен в Беларуси, где они разместились во временных лагерях. На данный момент, по утверждениям украинских пограничных служб, эти группировки не представляют прямой угрозы безопасности Украины, однако вероятность провокаций со стороны боевиков не исключена.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в лагерях в Беларуси, и, по слухам, неизвестно, заберут ли наемников в Россию. Спутниковые снимки, собранные 9 августа, показывают значительное количество машин в вагнеровских лагерях. Эксперты предполагают, что между 1 и 9 августа транспорта на базе стало больше.

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