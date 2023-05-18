Кремль підтвердив продовження зернової угоди

Зернове судно в Чорному морі. Фото: Reuters

Сьогодні, 18 травня, Росія підтвердила продовження чорноморської зернової угоди на два місяці. Це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков після переговорів про послаблення обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції.

Про це інформує CNN.

Читайте також:

Продовження зернової угоди

"Ми можемо підтвердити, що російська сторона також вирішила продовжити цю так звану Чорноморську угоду на два місяці", — сказав Дмитро Пєсков.

За його словами це "відносний результат" для Росії. Також він додав, що доля пакту "в руках тих, з ким ООН повинна погодитися щодо російської частини".

Раніше РФ погрожувала вийти з угоди через те, що окрема угода з ООН про спрощення поставок російського зерна та добрив не дотримується. Договір вперше був укладений в липні 2022 року для забезпечення безпечного експорту української сільськогосподарської продукції в умовах російської блокади портів. Термін дії угоди, в укладенні якої допомогли ООН і Туреччина, закінчився в середу, 17 травня. Вже в четвер, 18 травня, угода була продовжена до 18 липня.

Єврокомісії зазначає, що на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Також є ключовим світовим постачальником на ринку соняшникової олії.

Зазначається, що якби угоду не було продовжено, продовольча безпека у світі була б під загрозою. Міжнародний комітет порятунку написав у вівторок, 16 травня, що майже 90% імпорту в країни Східної Африки є поставками, підтриманими зерновою угодою. У 2023 році без імпорту сільськогосподарської продукції кількість людей, які недоїдають зросла б майже до 19 мільйонів.

Нагадаємо, що ООН терміново працює над продовженням угоди, яка дозволила відправляти українське зерно через Чорне море в регіони світу, що борються з голодом. Ця ініціатива допомогла пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через війну, розпочату Росією більше року тому, однак загроза виходу Москви все ще турбує світ.

США вітали рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи на додаткові два місяці.