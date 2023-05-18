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Кремль подтвердил продление зернового соглашения

18 мая 2023 14:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Кремль подтвердил продление зернового соглашения
Зерновое судно в Черном море. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 мая, Россия подтвердила продление черноморского зернового соглашения на два месяца. Это сказал спикер Кремля Дмитрий Песков после переговоров об ослаблении ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом информирует CNN.

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"Мы можем подтвердить, что российская сторона также решила продлить это так называемое Черноморское соглашение на два месяца", — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, это "относительный результат" для России. Также он добавил, что судьба пакта "в руках тех, с кем ООН должна согласиться по поводу российской части".

Ранее РФ угрожала выйти из соглашения из-за того, что отдельное соглашение с ООН об упрощении поставок российского зерна и удобрений не соблюдается. Договор впервые был заключен в июле 2022 г. для обеспечения безопасного экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в условиях российской блокады портов. Срок действия соглашения, в заключении которого помогли ООН и Турция, истек в среду, 17 мая. Уже в четверг, 18 мая, соглашение было продлено до 18 июля.

Еврокомиссия отмечает, что на долю Украины приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% рынка кукурузы и 13% рынка ячменя. Также является ключевым мировым поставщиком на рынке подсолнечного масла.

Отмечается, что если бы соглашение не было продлено, продовольственная безопасность в мире была бы под угрозой. Международный комитет спасения написал во вторник, 16 мая, что почти 90% импорта в страны Восточной Африки являются поставками, поддержанными зерновым соглашением. В 2023 году без импорта сельскохозяйственной продукции количество недоедающих людей возросло бы почти до 19 миллионов.

Напомним, что ООН срочно работает над продолжением соглашения, которое позволило отправлять украинское зерно через Черное море в борющиеся с голодом регионы мира. Эта инициатива помогла смягчить глобальный продовольственный кризис, который обострился из-за войны, начатой Россией более года назад, однако угроза выхода Москвы все еще беспокоит мир.

США приветствовали решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении Черноморской зерновой инициативы на дополнительные два месяца.

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