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Кремль звинуватив Захід у спробах "саботувати" саміт Росія-Африка

26 липня 2023 19:20
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Кремль звинуватив Захід у спробах "саботувати" саміт Росія-Африка
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 26 липня, в російському Санкт-Петербурзі розпочався саміт Росія-Африка. У Кремлі звинуватили Захід у спробах "саботувати захід".

Про це повідомляє CNN.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що з боку західних урядів "іде відкрите нахабне втручання і залякування африканських країн".

"Іде відкрите нахабне втручання США, Франції та інших держав через їхні дипломатичні місії в африканських країнах і спроби чинити тиск на керівництво цих країн з метою перешкодити їх активній участі у форумі", — заявив він. 

Окрім того, відповідаючи на питання про те, чому на саміт приїдуть лише 17 глав держав, приблизно вдвічі менше, ніж у 2019 році, Пєсков сказав: "Ми раді вітати глав держав, які прибули. Ми раді вітати всіх інших представників, які походять з переважної більшості держав Африки".

Нагадаємо, нещодавно прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю. Варшава ухвалила це рішення на тлі прибуття "вагнерівців" до Білорусі.

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