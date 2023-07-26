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Кремль обвинил Запад в попытках "саботировать" саммит Россия-Африка

26 июля 2023 19:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кремль обвинил Запад в попытках "саботировать" саммит Россия-Африка
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 26 июля, в российском Санкт-Петербурге начался саммит Россия-Африка. В Кремле обвинили Запад в попытках "саботировать мероприятие".

Об этом сообщает CNN.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что со стороны западных правительств "идет открытое наглое вмешательство и запугивание африканских стран".

"Идет открытое наглое вмешательство США, Франции и других государств через их дипломатические миссии в африканских странах и попытки оказывать давление на руководство этих стран с целью воспрепятствовать их активному участию в форуме", — заявил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему на саммит приедут только 17 глав государств, примерно вдвое меньше, чем в 2019 году, Песков сказал: "Мы рады приветствовать прибывших глав государств. Мы рады приветствовать всех других представителей, происходящих из подавляющего большинства государств Африки".

Напомним, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на укрепление Польшей своей границы с Беларусью. Варшава приняла это решение на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь.

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