Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В среду, 26 июля, в российском Санкт-Петербурге начался саммит Россия-Африка. В Кремле обвинили Запад в попытках "саботировать мероприятие".

Об этом сообщает CNN.

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Саммит Россия — Африка

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что со стороны западных правительств "идет открытое наглое вмешательство и запугивание африканских стран".

"Идет открытое наглое вмешательство США, Франции и других государств через их дипломатические миссии в африканских странах и попытки оказывать давление на руководство этих стран с целью воспрепятствовать их активному участию в форуме", — заявил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему на саммит приедут только 17 глав государств, примерно вдвое меньше, чем в 2019 году, Песков сказал: "Мы рады приветствовать прибывших глав государств. Мы рады приветствовать всех других представителей, происходящих из подавляющего большинства государств Африки".

Напомним, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на укрепление Польшей своей границы с Беларусью. Варшава приняла это решение на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь.