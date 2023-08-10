Критикував владу: в Еквадорі було застрелено кандидата в президенти

Кандидат в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо. Фото: Wikimedia Commons

Кандидата у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо було вбито під час передвиборчого мітингу. Сталося це ввечері 9 серпня.

Про це пише Reuters.

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Як це сталось

Відомо, що політика 3 рази поранили у голову під час того, як він сідав у свою автівку після акції протесту, яка відбулася в Колізеї коледжу Андерсон у Кіто.

Вбивство сталося близько 18:20. Свідки зазначили, що після того, як пролунали постріли, Віллавісенсіо впав на землю. Він був шпиталізований до місцевої лікарні, де і помер.

Також під час стрілянини постраждало вісім учасників мітингу.

Що відомо про кандидата

Зазначається, що загиблий раніше був журналістом, він критикував корупцію й організовану злочинність в країні. Політикою він почав займатися з 2013 року. Він був вбитий у віці 59 років.

Нагадаємо, напередодні матчу грецького АЕКу та загребського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів ультрас гостей повелися дуже агресивно щодо господарів. У день прибуття до Афін вони напали на грецьких уболівальників. Внаслідок нападу загинув один із греків.