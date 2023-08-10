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Критиковал власть: в Эквадоре был застрелен кандидат в президенты

10 августа 2023 08:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Критиковал власть: в Эквадоре был застрелен кандидат в президенты
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборного митинга. Случилось это вечером 9 августа.

Об этом пишет Reuters.

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Как это произошло

Известно, что политика 3 раза ранили в голову во время того, как он садился в свой автомобиль после акции протеста, состоявшейся в Колизее колледжа Андерсон в Кито.

Убийство произошло около 18:20. Свидетели отметили, что после того, как раздались выстрелы, Виллависенсио упал на землю. Он был госпитализирован в местную больницу, где и скончался.

Также во время стрельбы пострадали восемь митингующих.

Что известно о кандидате

Отмечается, что ранее погибший был журналистом, он критиковал коррупцию и организованную преступность в стране. Политикой он стал заниматься с 2013 года. Он был убит в возрасте 59 лет.

Напомним, накануне матча греческого АЭКа и загребского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ультрас гостей повели себя очень агрессивно по отношению к хозяевам. В день прибытия в Афины они напали на греческих болельщиков. В результате нападения погиб один из греков.

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