Криваві береги: на Фарерських островах вбили 500 дельфінів

Мертві дельфіни на Фарерських островах. Фото: росЗМІ

На Фарерських островах триває спірна традиція полювання на дельфінів, відома як Grindadráp або просто грінд. З початку полювання у травні на островах знищено вже понад 500 цих морських жителів.

Про це пише Nature World News.

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Полювання на дельфінів на Фарерських островах

Фарерський звичай гринд має на увазі полювання на гриндів і дельфінів: мисливці утворюють півколо з рибальських човнів, оточують і заганяють тварин у мілководну гавань, де вони висаджуються на берег. Далі рибалки забивають дельфінів на пляжі.

Фотографії кривавих сцен полювання з'являються у світовій пресі щоліта, викликаючи бурю обурення серед захисників тварин, які звинувачують мисливців у жорстокості.

За останніми звітами, 14 червня було проведено два гриндинги, один з яких призвів до затримання 266 дельфінів, а другий — 180. Включно з цими двома полюваннями, загальна кількість гриндів за цей сезон становить п'ять.

Міжнародна організація із захисту довкілля Sea Shepherd, яка раніше успішно перешкоджала полюванню у 2014 році, критикувала данські військові суди за спробу обмежити дії природоохоронців.

Місцеві захисники стверджують, що дельфіни служили їжею для місцевого населення протягом багатьох років, і критикують ЗМІ та іноземні НУО за неповагу до місцевої культури та традицій. Зазначається, що на островах щорічно вбивається близько 800 гриндів.

Нагадаємо, що із наслідками підриву окупантами Каховської ГЕС Україна бореться вже тиждень. І географія трагедії охопила кілька регіонів та тисячі квадратних метрів водойм. Страждають не лише люди, а й тварини. І поки в Херсонській області із затоплених місць рятують собак та кішок, на Одеських пляжах знаходять прісноводних змій та тритонів.