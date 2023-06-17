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Кровавые берега: на Фарерских островах убили 500 дельфинов

17 июня 2023 22:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кровавые берега: на Фарерских островах убили 500 дельфинов
Мертвые дельфины на Фарерских островах. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Фарерских островах продолжается спорная традиция охоты на дельфинов, известная как Grindadráp или просто гринд. С момента начала охоты в мае на островах уничтожено уже более 500 этих морских обитателей.

Об этом пишет Nature World News.

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Фарерский обычай гринд подразумевает охоту на гриндов и дельфинов: охотники образуют полукруг из рыболовецких лодок, окружают и загоняют животных в мелководную гавань, где они высаживаются на берег. Далее рыбаки забивают дельфинов на пляже.

Фотографии кровавых сцен охоты появляются в мировой прессе каждое лето, вызывая бурю возмущения среди защитников животных, обвиняющих охотников в жестокости.

По последним отчетам, 14 июня было проведено два гриндинга, один из которых привел к поимке 266 дельфинов, а второй — 180. Включая эти две охоты, общее количество гриндов за этот сезон составляет пять.

Международная организация по защите окружающей среды Sea Shepherd, ранее успешно препятствовавшая охоте в 2014 году, критиковала датские военные суда за попытку ограничить действия природоохранников.

Местные защитники утверждают, что дельфины служили пищей для местного населения на протяжении многих лет, и критикуют СМИ и иностранные НПО за неуважение к местной культуре и традициям. Отмечается, что ежегодно на островах убивается около 800 гриндов.

Напомним, что с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС Украина борется уже неделю. И география трагедии охватила несколько регионов и тысячи квадратных метров водоемов. Страдают не только люди, но и животные. И пока в Херсонской области из затопленных мест спасают собак и кошек, на Одесских пляжах находят пресноводных змей и тритонов.

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