Куди біженцям з України влаштуватись на роботу в Румунії: вакансії та розміри зарплат

Куди в Румунії влаштуватись на роботу українським біженцям. Фото: Czarek Sokolowski/AP

З початком повномасштабного вторгення українські біженці виїхали в різні країни Європи. Не винятком стала і Румунія, яка приваблює своїми умовами працевлаштування.

Про це повідомляють у Міграційній платформі EWL, видання Знай.UA.

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Експерти кажуть, що Румунія приваблює українських біженців через умови працевлаштування та розвиток місцевої економіки. Найчастіше пропонують фізичну роботу, яка не потребує досвіду та мови.

Середній заробіток обіцяють у розмірі 600-670 євро на місяць, що близько 24,4-27,2 тисячі гривень.

Шукають і спеціалістів з мінімальними навичками. Наприклад, кондитерів чи помічників кухарі, робітників швейного виробництва. Тут зарплата вже вища: 800–900 євро на місяць (32,5–36,5 тисячі гривень). Механіки, електрики, зварювальники одержують до 1000 євро (40,6 тис. грн), йдеться в повідомленні.

Спеціалісти розповідають, що країна часто забезпечує працівників безкоштовним проживанням та харчуванням, видає карти на продукти.

У матеріалі повідомляють, що активна увага українських біженців до Румунії пояснюється тим, що Міжнародний валютний фонд очікує, що її економіка цього року зросте на 3,1% за рахунок фінансування Європейського Союзу, стабільності валюти та іноземних інвестицій. Це повинно дозволити випередити сусідів, таких як Польща та Угорщина.

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