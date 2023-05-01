Куда беженцам из Украины устроиться на работу в Румынии: вакансии и размеры зарплат

Куда в Румынии устроиться на работу украинским беженцам. Фото: Czarek Sokolowski/AP

С началом полномасштабного вторжения украинские беженцы уехали в разные страны Европы. Не исключением стала и Румыния, привлекающая своими условиями трудоустройство.

Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL, издание Знай.UA.

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Эксперты говорят, что Румыния привлекает украинских беженцев из-за условий трудоустройства и развития местной экономики. Чаще всего предлагают физическую работу, не требующую опыта и языка.

Средний заработок обещают в размере 600-670 евро в месяц, что около 24,4-27,2 тысяч гривен.

Ищут и специалистов по минимальным навыкам. К примеру, кондитеров или помощников повара, рабочих швейного производства. Здесь зарплата уже выше: 800-900 евро в месяц (32,5-36,5 тысяч гривен). Механики, электричества, сварщики получают до 1000 евро (40,6 тыс. грн), говорится в сообщении.

Специалисты говорят, что страна часто обеспечивает работников бесплатным проживанием и питанием, выдает карты на продукты.

В материале сообщают, что активное внимание украинских беженцев в Румынии объясняется тем, что Международный валютный фонд ожидает, что ее экономика в текущем году вырастет на 3,1% за счет финансирования Европейского Союза, стабильности валюты и иностранных инвестиций. Это должно позволить опередить соседей, таких как Польша и Венгрия.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных вакансиях для украинцев в скандинавских странах.