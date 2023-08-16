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Куди зник російський генерал Суровікін: дані Politico

16 серпня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Куди зник російський генерал Суровікін: дані Politico
Генерал Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові експерти та медіа раніше повідомляли, що генерал Сергій Суровікін, пов'язаний з Євгеном Пригожиним, був тимчасово позбавлений права командування. Наразі він, за інформацією джерел, обмежений у пересуваннях.

Про це пише Politico.

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У ЗМІ повідомляють, що Суровікін наразі перебуває під домашнім арештом, але йому дозволяють приймати гостей, включаючи його помічників.

Той же Суровікін, який отримав прізвисько "Генерал Судного дня" за свої рішучі дії в Чечні та Сирії, давно не з'являвся на очі у публіки після чуток про його можливий зв'язок із ймовірним бунтом, організованим Пригожиним.

Також журналісти стверджують, що, хоч формального розслідування і не розпочиналося, Суровікін проводить час, відповідаючи на складні питання. Передбачається, що остаточне рішення щодо його долі прийме президент Росії Володимир Путін.

Своєю чергою офіційні представники Кремля поки не дали публічних коментарів щодо перебування Суровікіна.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу в телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, наголосила, що таким чином у Кремлі маскують усунення опального генерала, який мав дружні стосунки з бунтівником Євгеном Прігожиним.

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