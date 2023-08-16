Куда исчез российский генерал Суровикин: данные Politico

Генерал Сергей Суровикин. Фото: росСМИ

Российские военные эксперты и медиа ранее сообщали, что генерал Сергей Суровикин, связанный с Евгением Пригожиным был временно лишен права командования. Сейчас он, по словам источников, ограничен в передвижениях.

Об этом пишет Politico.

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В СМИ сообщают, что Суровикин теперь находится под домашним арестом, но ему позволяют принимать гостей, включая его помощников.

Тот же Суровикин, который получил прозвище "Генерал Судного дня" за свои решительные действия в Чечне и Сирии, давно не появлялся на глаза у публики после слухов о его возможной связи с предполагаемым бунтом, организованным Пригожиным.

Также журналисты утверждают, что хоть формального расследования и не начиналось, Суровикин проводит время, отвечая на сложные вопросы. Предполагается, что окончательное решение по его судьбе примет президент России, Владимир Путин.

В свою очередь, официальные представители Кремля пока не дали публичных комментариев касательно местоположения Суровикина.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют отстранение опального генерала, который имел дружеские отношения с бунтовщиком Евгением Пригожиним.