США збили китайську кулю-шпигуна — відповідь Китаю

Збиття повітряної кулі

Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати". Це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Про це повідомляє BBC із посиланням на МЗС Китаю.

Відповідь Китаю

"Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини — це була абсолютно випадковість", — наголошують у відомстві.

Через виявлення повітряної кулі спричинило дипломатичну кризу, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю, заплановану на ці вихідні, через "безвідповідальний вчинок".

Китайська влада заперечує, що це була куля-шпигун, і натомість заявляє, що це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Як знайшли шпигунську повітряну кулю

Першими про дивний летючий об'єкт сповістили пілоти, які літали на великих висотах. Вони помітили ймовірну китайську повітряну кулю-шпигуна, коли вона дрейфувала над центральними Сполученими Штатами.

"Занедбана повітряна куля дрейфує", — зазначив екіпаж приватного літака Cessna Citation та додав, що вона перебуває у 32 км на північ від міжнародного аеропорту Канзас-Сіті.

Блінкен скасував візит до Китаю

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свою поїздку до Китаю на ці вихідні у зв’язку з тим, що ймовірно китайська шпигунська повітряна куля прямує через США.

"Ми впевнені, що це китайська повітряна куля для спостереження", — сказав він та додав, що це може "зашкодити" дискусіям, які офіційні особи планували провести під час його візиту. Також він додав, що США та Китай будуть підтримувати відкриті лінії зв'язку й стосовно питань повітряної кулі.

"Як тільки ми виявили повітряну кулю, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Ми спілкувалися з урядом КНР безпосередньо через кілька каналів щодо цього питання. Члени моєї команди консультувалися з нашими партнерами в інших агентствах і в Конгресі. Ми також залучили наших близьких союзників і партнерів, щоб повідомити їх про присутність повітряної кулі спостереження в нашому повітряному просторі", — сказав Блінкен на пресконференції в п’ятницю.

Згодом Блінкен заявив, що перший крок до боротьби з підозрюваною китайською шпигунською повітряною кулею, що летить над Сполученими Штатами, простий — вивести її з повітряного простору США.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, США збили китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

Президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".