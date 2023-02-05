Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Куля-шпигун у США: у Китаї відреагували на збиття БпЛА arrow

Куля-шпигун у США: у Китаї відреагували на збиття БпЛА

5 лютого 2023 07:40
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
США збили китайську кулю-шпигуна — відповідь Китаю
Збиття повітряної кулі
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Міністерство закордонних справ Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати". Це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Про це повідомляє BBC із посиланням на МЗС Китаю.

Читайте також:

Відповідь Китаю

"Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини — це була абсолютно випадковість", — наголошують у відомстві.

Через виявлення повітряної кулі спричинило дипломатичну кризу, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю, заплановану на ці вихідні, через "безвідповідальний вчинок".

Китайська влада заперечує, що це була куля-шпигун, і натомість заявляє, що це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Як знайшли шпигунську повітряну кулю 

Першими про дивний летючий об'єкт сповістили пілоти, які літали на великих висотах. Вони помітили ймовірну китайську повітряну кулю-шпигуна, коли вона дрейфувала над центральними Сполученими Штатами.

"Занедбана повітряна куля дрейфує", — зазначив екіпаж приватного літака Cessna Citation та додав, що вона перебуває у 32 км на північ від міжнародного аеропорту Канзас-Сіті. 

Блінкен скасував візит до Китаю

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свою поїздку до Китаю на ці вихідні у зв’язку з тим, що ймовірно китайська шпигунська повітряна куля прямує через США.

"Ми впевнені, що це китайська повітряна куля для спостереження", — сказав він та додав, що це може "зашкодити" дискусіям, які офіційні особи планували провести під час його візиту. Також він додав, що США та Китай будуть підтримувати відкриті лінії зв'язку й стосовно питань повітряної кулі. 

"Як тільки ми виявили повітряну кулю, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Ми спілкувалися з урядом КНР безпосередньо через кілька каналів щодо цього питання. Члени моєї команди консультувалися з нашими партнерами в інших агентствах і в Конгресі. Ми також залучили наших близьких союзників і партнерів, щоб повідомити їх про присутність повітряної кулі спостереження в нашому повітряному просторі", — сказав Блінкен на пресконференції в п’ятницю.

Згодом Блінкен заявив, що перший крок до боротьби з підозрюваною китайською шпигунською повітряною кулею, що летить над Сполученими Штатами, простий — вивести її з повітряного простору США.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, США збили китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

Президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

08:15 Чарльз III та королева-консорт Камілла розповіли, як допомагають онкохворим

08:07 США планують розмістити в Японії гіперзвукові ракети, щоб протистояти Китаю

08:01 Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

07:49 Сніг та мороз: синоптики розповіли про погоду, яку варто очікувати сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:42 У Горлівці лікарні переповнені пораненими окупантами, — Генштаб ЗСУ

Новина з фото

07:30 Похмуро та без опадів: якою буде погода в Одесі в неділю

07:21 Пригожин продовжує зображати переможця Бахмута, — ISW

07:16 Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжя: прогнози ISW

07:15 Загальна мобілізація 2023: українцям пояснили, куди відправлять новачків, а куди — досвідчених

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Новина з відео

22:06 Зеленський розповів, скількох українців вдалося повернути додому з 24 лютого

Новина з відео

19:33 Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:23 Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький

Новина з відео

18:58 Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту

Новина з відео

14:53 Окупанти у Маріуполі вивозять завали будинків разом з тілами загиблих цивільних

Новина з відео

14:00 “Ураган” приніс золото: українець виграв на Кубку світу з фристайлу дивовижним стрибком

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Актуальне по темі

None 4 Лютий 21:57

Чарльз III та королева-консорт Камілла розповіли, як допомагають онкохворим

None 5 Лютий 08:06

США планують розмістити в Японії гіперзвукові ракети, щоб протистояти Китаю

None 5 Лютий 08:04

Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу

None 3 Лютий 18:46

Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB