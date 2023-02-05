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Шар-шпион в США: в Китае отреагировали на сбивание БпЛА

5 февраля 2023 07:40
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
США сбили китайский шар-шпион — ответ Китая
Избиение воздушного шара
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Министерство иностранных дел Китая выразило "сильное недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты ". Это был метеорологический аэростат, сбившийся с пути.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на МИД Китая.

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Ответ Китая

"Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств — это была абсолютно случайность", — подчеркивают в ведомстве.

Из-за обнаружения воздушного шара повлекло дипломатический кризис, а государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Китай, запланированную на эти выходные, из-за "безответственного поступка".

Китайские власти отрицают, что это был шар-шпион, заявляя, что это был метеорологический аэростат, сбившийся с пути.

Как нашли шпионский воздушный шар

Первыми об удивительном летучем объекте известили пилоты, летающие на больших высотах. Они заметили вероятный китайский воздушный шар-шпион, когда он дрейфовал над центральными Соединенными Штатами.

"Заброшенный воздушный шар дрейфует", — отметил экипаж частного самолета Cessna Citation и добавил, что он находится в 32 км к северу от международного аэропорта Канзас-Сити.

Блинкен отменил визит в Китай

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что откладывает свою поездку в Китай на эти выходные в связи с тем, что, вероятно, китайский шпионский воздушный шар следует через США.

"Мы уверены, что это китайский воздушный шар для наблюдения", — сказал он и добавил, что это может "вредить" дискуссиям, которые официальные лица планировали провести во время его визита. Также он добавил, что США и Китай будут поддерживать открытые линии связи по вопросам воздушного шара.

"Как только мы обнаружили воздушный шар, правительство США немедленно приняло меры по защите от сбора конфиденциальной информации. Мы общались с правительством КНР непосредственно через несколько каналов по этому вопросу. Члены моей команды консультировались с нашими партнерами в других агентствах и в Конгрессе. Мы также привлекли. наших близких союзников и партнеров, чтобы сообщить им о присутствии воздушного шара наблюдения в нашем воздушном пространстве", — сказал Блинкен на пресс-конференции в пятницу.

Впоследствии Блинкен заявил, что первый шаг к борьбе с подозреваемым китайским шпионским воздушным шаром, летящим над Соединенными Штатами, прост — вывести его из воздушного пространства США.

Напомним, в субботу, 4 февраля, США сбили китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.

Президент США Джо Байден поздравил пилотов истребителя, сбивших шпионский аэростат у побережья Южной Каролины и сказал, что он приказывал сбить его "быстрее".

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