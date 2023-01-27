Латвія надасть медичну допомогу пораненим українським військовим

Латвія допоможе українським військовим: деталі
Латвійські та українські медичні установи продовжують співпрацю. 2023 року Латвія планує надати допомогу пораненим українським захисникам.
Про це пише LSM.
-
У Чорному морі збільшилась кількість кораблів рф, — Гуменюк
-
НБУ очікує зростання реального ВВП на 0,3% в 2023 році
-
Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази
-
Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться
-
Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження
-
Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка
-
Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку: співачка обурена
-
ДБР викрило масштабний наркотрафік у Київському СІЗО
-
Готуємось до мокрого снігу: в Одесі оголосили штормове попередження
-
Саботаж зернового коридору: експорт через морпорти рекордно впав
Що сказали в МОЗ Латвії
У МОЗ Латвії сказали, що всього цього року нададуть допомогу близько 120 військовим.
Голова міністерства Ліга Менгельсоне зустрілася з мікрохірургами Олафом Лібермансом та Мартіньшем Малзубрисом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії у латвійських стаціонарах — ці медики неодноразово оперували поранених в Україні. За її словами, Латвія продовжуватиме підтримувати українців. Наразі Латвія допомагає постраждалим на війні в рамках договору про співпрацю між двома країнами.
У відомстві уточнили, що вислухавши рекомендації мікрохірургів, міністр планує обговорити можливості покращення медичної допомоги у стаціонарних та реабілітаційних установах.
У 2022 році до Латвії доставили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим.
Нагадаємо, що Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети та безпілотники. Крім того, країна продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів ЗСУ.
Також повідомлялося, що Латвія готується придбати протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile (NSM). Виробником таких комплексів є норвезька Kongsberg Defence&Aerospace.