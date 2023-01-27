Латвія надасть медичну допомогу пораненим українським військовим

Поранені українські військові

Латвійські та українські медичні установи продовжують співпрацю. 2023 року Латвія планує надати допомогу пораненим українським захисникам.

Про це пише LSM.

Що сказали в МОЗ Латвії

У МОЗ Латвії сказали, що всього цього року нададуть допомогу близько 120 військовим.

Голова міністерства Ліга Менгельсоне зустрілася з мікрохірургами Олафом Лібермансом та Мартіньшем Малзубрисом, щоб обговорити можливості реконструктивної хірургії у латвійських стаціонарах — ці медики неодноразово оперували поранених в Україні. За її словами, Латвія продовжуватиме підтримувати українців. Наразі Латвія допомагає постраждалим на війні в рамках договору про співпрацю між двома країнами.

У відомстві уточнили, що вислухавши рекомендації мікрохірургів, міністр планує обговорити можливості покращення медичної допомоги у стаціонарних та реабілітаційних установах.

У 2022 році до Латвії доставили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим.

Нагадаємо, що Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети та безпілотники. Крім того, країна продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів ЗСУ.

Також повідомлялося, що Латвія готується придбати протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile (NSM). Виробником таких комплексів є норвезька Kongsberg Defence&Aerospace.