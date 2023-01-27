Латвия окажет медицинскую помощь раненым украинским военным

Латвия окажет помощь украинским военным: детали
Латвийские и украинские медицинские учреждения продолжают сотрудничество. В 2023 году Латвия планирует оказать помощь раненых украинским защитникам.
Об этом пишет LSM.
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Что сказали в Минздраве Латвии
В Минздраве Латвии сказали, что всего в нынешнем году окажут помощь около 120 военным.
Глава министерства Лига Менгельсоне встретилась с микрохирургами Олафом Либермансом и Мартиньшем Малзубрисом, чтобы обсудить возможности реконструктивной хирургии в латвийских стационарах — эти медики неоднократно оперировали раненых в Украине. По ее словам, Латвия продолжит поддерживать украинцев. Сейчас Латвия помогает пострадавшим на войне в рамках договора о сотрудничестве между двумя странами.
В ведомстве уточнили, что выслушав рекомендации микрохирургов, министр планирует обсудить возможности улучшения медпомощи в стационарных и реабилитационных учреждениях.
В 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненым.
Напомним, что Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники. Кроме того, страна продолжит обучение военнослужащих разных уровней ВСУ.
Также сообщалось, что Латвия готовится приобрести противокорабельные ракетные комплексы Naval Strike Missile (NSM). Производителем таких комплексов является норвежская Kongsberg Defence&Aerospace.