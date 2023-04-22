Латвія почала випускати з країни підсанкційні російські добрива

Російські добрива застрягли у Латвії через санкції. Фото: російські ЗМІ

За дорученням Всесвітньої продовольчої програми ООН з Ризького порту до Кенії відбув вантаж російських мінеральних добрив. Цей вантаж підпадає під санкції ЄС.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Латвії.

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Це перше відвантаження приблизно із 200 тисяч тонн мінеральних добрив російського виробництва, які належать компаніям, що перебувають під санкціями Євросоюзу, і зберігаються на території Латвії.

Всесвітня продовольча програма ООН планує вивезти з Латвії ще кілька партій мінеральних добрив, на які наразі поширені санкції, щоб надати підтримку країнам, які найбільше потребують цієї продукції.

6 грудня 2022 року Кабмін Латвії ухвалив відповідне рішення у відповідь на звернення ООН щодо зменшення негативних наслідків війни Росії проти України та сприяння подоланню продовольчої кризи в Африці та Латинській Америці.

Уряд Латвії вирішив сприяти передачі, за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, мінеральних добрив, які належать компаніям, які перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Нагадаємо, у березні Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти Росії. У списку майже 1,5 тисячі фізичних та 205 юридичних осіб з РФ.

Також повідомлялося, що наразі Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії.