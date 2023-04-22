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Латвия начала выпускать из страны подсанкционные российские удобрения

22 апреля 2023 14:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Латвия начала выпускать из страны подсанкционные российские удобрения
Российские удобрения застряли в Латвии из-за санкций. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

По поручению Всемирной продовольственной программы ООН из Рижского порта в Кению отбыл груз российских минеральных удобрений. Этот груз подпадает под санкции ЕС.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Латвии.

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Подробности

Это первая отгрузка примерно из 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, принадлежащих находящимся под санкциями Евросоюза компаниям и хранящихся на территории Латвии.

Всемирная продовольственная программа ООН планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений, на которые распространены санкции, чтобы оказать поддержку странам, наиболее нуждающимся в этой продукции.

6 декабря 2022 года Кабмин Латвии принял соответствующее решение в ответ на обращение ООН по поводу уменьшения негативных последствий войны России против Украины и содействия преодолению продовольственного кризиса в Африке и Латинской Америке.

Правительство Латвии решило способствовать передаче, при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, минеральных удобрений, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями Европейского Союза.

Напомним, в марте Европейский Союз продлил на полгода санкции против России. В списке почти 1,5 тысячи физических и 205 юридических лиц из РФ.

Также сообщалось, что сейчас Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против России.

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