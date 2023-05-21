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Латвія та Естонія обрали систему IRIS-T для своєї ППО

21 травня 2023 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Латвія та Естонія обрали систему IRIS-T для своєї ППО
Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Естонія та Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему Iris-T німецького виробництва. Країни розпочинають переговори з німецьким підприємством у сфері оборонної промисловості Diehl Defence.

Про це пише естонське видання ERR.ee.

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Деталі

"Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли нової віхи у спільній закупівлі ППО середньої дальності. Це спільний проєкт історичного значення в оборонній співпраці двох країн, тому що ми ніколи раніше не здійснювали спільних закупівель такого масштабу", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі в Ризі.

А міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце наголосила, що обрана ними система ППО середньої дальності підвищить безпеку повітряного простору Латвії та Естонії та забезпечить найкращий захист людей, цивільної та військової інфраструктури.

Країни підписали протокол про наміри спільної закупівлі системи ППО середньої дальності на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року. Процесом керує естонський Центр оборонних інвестицій, який у липні минулого року підписав угоду з Міністерством оборони Латвії про початок спільної закупівлі.

"Ми прагнемо до того, щоб до 2025 року Естонія мала діючу систему ППО середньої дальності. Перші системи мають надійти у 2024 році", — повідомив Певкур.

Що відомо про IRIS-T

IRIS-T — ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, що охолоджується. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з шести країн-учасниць. Ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.

Нагадаємо, 16 квітня Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).

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