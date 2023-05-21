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Латвия и Эстония выбрали систему IRIS-T для своей ПВО

21 мая 2023 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Латвия и Эстония выбрали систему IRIS-T для своей ПВО
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Эстония и Латвия избрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T германского производства. Страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence.

Об этом пишет эстонское издание ERR.ee.

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Подробности

"Я очень рад, что вместе с Латвией мы достигли новой вехи в совместной закупке ПВО средней дальности. Это общий проект исторического значения в оборонном сотрудничестве двух стран, потому что мы никогда раньше не осуществляли совместные закупки такого масштаба", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече в Риге.

А министр обороны Латвии Инара Мурниеце подчеркнула, что избранная ими система ПВО средней дальности повысит безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии и обеспечит лучшую защиту людей, гражданской и военной инфраструктуры.

Страны подписали протокол о намерениях совместной закупки системы ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Процессом руководит эстонский Центр оборонных инвестиций, подписавший в июле прошлого года соглашение с Министерством обороны Латвии о начале совместной закупки.

"Мы стремимся к тому, чтобы до 2025 года Эстония имела действующую систему ПВО средней дальности. Первые системы должны поступить в 2024 году", — сообщил Певкур.

Что известно об IRIS-T

IRIS-T — ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, оснащенная охлаждающейся инфракрасной головкой самонаведения. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц. Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Напомним, 16 апреля Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

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