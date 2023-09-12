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Латвія та Естонія закуповуються системами ППО IRIS-T: яка причина

12 вересня 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Латвія та Естонія закуповуються системами ППО IRIS-T: яка причина
Зенітно-ракетна установка IRIS-T SLM. Фото: TheDrive
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Учора, 11 вересня, міністри оборони Латвії та Естонії Інара Мурнієце і Ханно Певкур уклали угоду на закупівлю систем ППО IRIS-T від німецької компанії Diehl Defence. За їх словами, "це буде найбільша інвестиція в ППО" за історію двох країн.

Про це повідомляє Delfi.

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"Система IRIS-T забезпечить ефективний і комплексний захист на середній відстані, а також сумісна з системами НАТО, тому користь буде не тільки для Латвії, але й для всього регіону", — зазначив міністр оборони країни Мурнієце.

Досі в Латвії була лише система ППО ближньої оборони. Нова система може знищувати ворожі цілі на відстані 40 км та на висоті 20 км. Більше того загальна її закупівля дозволить обом країнам зекономити кошти та, при необхідності, проводити спільну оборону повітряного простору

Міністри оборони Латвії та Естонії підписали спільний лист на участь в ініціативі "Небесний щит", що очолюється ФРН, мета якої — європейська система оборони повітряного простору шляхом спільної закупівлі відповідних оборонних засобів та ракет до них. Після укладання угоди реалізація цієї ініціативи триватиме 3 роки. До цього Латвія повинна буде підготувати інфраструктуру та персонал.

За даними ЗМІ, контракт обійшовся країнам у 400 млн євро. Очільник міноборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що війна, яку розв'язала Росія в Україні демонструє, що система ППО "має вирішальне значення для захисту населення, зброї їхньої сили та критичної інфраструктури від атак".

Нагадаємо, що Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Відомо, що будівництво лінії для виробництва боєприпасів з успіхом завершили "в амбітні терміни".

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