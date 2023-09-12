Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Латвия и Эстония закупаются системами ПВО IRIS-T: какая причина arrow

Латвия и Эстония закупаются системами ПВО IRIS-T: какая причина

12 сентября 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Латвия и Эстония закупаются системами ПВО IRIS-T: какая причина
Зенитно-ракетная установка IRIS-T SLM. Фото: TheDrive
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 11 сентября, министры обороны Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Ханно Певкур заключили соглашение по закупке систем ПВО IRIS-T от немецкой компании Diehl Defence. По их словам, "это будет самая большая инвестиция в ПВО" за историю двух стран.

Об этом сообщает Delfi.

Читайте также:

Латвия и Эстония покупают ПВО IRIS-T

"Система IRIS-T обеспечит эффективную и комплексную защиту на среднем расстоянии, а также совместима с системами НАТО, поэтому польза будет не только для Латвии, но и для всего региона", — отметил министр обороны страны Мурниеце.

До сих пор в Латвии была только система ПВО ближней обороны. Новая система может уничтожать вражеские цели на расстоянии 40 км и на высоте 20 км. Более того, общая ее закупка позволит обеим странам сэкономить средства и, при необходимости, проводить совместную оборону воздушного пространства.

Министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо на участие в возглавляемой ФРГ инициативе "Небесный щит", цель которой — европейская система обороны воздушного пространства путем совместной закупки соответствующих оборонных средств и ракет к ним. После заключения соглашения реализация этой инициативы будет продолжаться три года. До этого Латвия должна будет подготовить инфраструктуру и персонал.

По данным СМИ, контракт обошелся странам в 400 млн евро. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что война, которую развязала Россия в Украине демонстрирует, что система ПВО "имеет решающее значение для защиты населения, оружия их силы и критической инфраструктуры от атак".

Напомним, что Германия в первый раз передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз