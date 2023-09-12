Латвия и Эстония закупаются системами ПВО IRIS-T: какая причина

Зенитно-ракетная установка IRIS-T SLM. Фото: TheDrive

Вчера, 11 сентября, министры обороны Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Ханно Певкур заключили соглашение по закупке систем ПВО IRIS-T от немецкой компании Diehl Defence. По их словам, "это будет самая большая инвестиция в ПВО" за историю двух стран.

Об этом сообщает Delfi.

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"Система IRIS-T обеспечит эффективную и комплексную защиту на среднем расстоянии, а также совместима с системами НАТО, поэтому польза будет не только для Латвии, но и для всего региона", — отметил министр обороны страны Мурниеце.

До сих пор в Латвии была только система ПВО ближней обороны. Новая система может уничтожать вражеские цели на расстоянии 40 км и на высоте 20 км. Более того, общая ее закупка позволит обеим странам сэкономить средства и, при необходимости, проводить совместную оборону воздушного пространства.

Министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо на участие в возглавляемой ФРГ инициативе "Небесный щит", цель которой — европейская система обороны воздушного пространства путем совместной закупки соответствующих оборонных средств и ракет к ним. После заключения соглашения реализация этой инициативы будет продолжаться три года. До этого Латвия должна будет подготовить инфраструктуру и персонал.

По данным СМИ, контракт обошелся странам в 400 млн евро. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что война, которую развязала Россия в Украине демонстрирует, что система ПВО "имеет решающее значение для защиты населения, оружия их силы и критической инфраструктуры от атак".

Напомним, что Германия в первый раз передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".