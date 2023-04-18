Лавров планує зустрітися з генсеком ООН: про що говоритимуть

Генсек ООН Антоніу Гутерреш та глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: ria.ru

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров планує зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку. Під час зустрічі Лавров планує обговорити питання "зернової угоди".

Про це повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо

Очільник російської дипломатії братиме участь у заходах ООН у Нью-Йорку 24-25 квітня. Як вважає Небензя, на зустрічі з генсеком ООН обговорюватиметься "зернова угода".

Додамо, Лавров та більша частина російської делегації отримали візи до Сполучених Штатів Америки. Однак журналістам, які мали б супроводжувати членів російської делегації, візи не дали.

Нагадаємо, міністр економіки України Юлія Свириденко раніше заявила, що "зернова угода" перебуває під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію суден.

Як відомо, Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.