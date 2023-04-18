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Лавров планирует встретиться с генсеком ООН: о чем будут говорить

18 апреля 2023 23:02
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Лавров планирует встретиться с генсеком ООН: о чем будут говорить
Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИДа России Сергей Лавров. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров намерен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. В ходе встречи Лавров планирует обсудить вопрос "зернового соглашения".

Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишут российские пропагандистские СМИ.

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Глава российской дипломатии примет участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке 24-25 апреля. Как считает Небензя, на встрече с генсеком ООН будет обсуждаться "зерновое соглашение".

Добавим, что Лавров и большая часть российской делегации получили визы в Соединенные Штаты Америки. Однако журналистам, которые должны были сопровождать членов российской делегации, визы не дали.

Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что "зерновое соглашение" находится под угрозой срыва, Россия снова заблокировала инспекцию судов.

Как известно, Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.

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